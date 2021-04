Stand: 25.04.2021 08:00 Uhr Greifswald: Freiparlamentarische Allianz bestimmt Spitzenkandidaten

Die Partei Freiparlamentarische Allianz (FPA) hat ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl bestimmt. Der Bundesvorsitzende Luca Piwodda wird die FPA als Spitzenkandidat in den Wahlkampf führen. In Greifswald hat die Partei zudem neun Direktkandidaten bestimmt. Sie treten in Wismar, Rostock, Greifswald sowie im Kreis Ludwigslust-Parchim an. Weitere zehn Mitglieder haben sich über die Landesliste aufstellen lassen. | 25.04.2021 07:59