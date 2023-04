Greifswald: Frauen dürfen künftig auch oben ohne in Bäder

Die Greifswalder Bürgerschaft hat bei ihrer Sitzung am Donnerstagabend für eine Lockerung der Badeordnung in der Hansestadt gestimmt. Demnach dürfen künftig auch Frauen oben ohne in das Freizeitbad bzw. in das Strandbad Elena. Zuvor habe es laut Bürgerschaftsmitglied Katja Wolter (FDP) an Gleichberechtigung gemangelt: "Beim Mann ist das okay und bei der Frau kommt der Badeaufseher an, bitte ziehen sie sich an", sagte Wolter. "Da hätte ich gerne Gleichberechtigung, Gleichberechtigung vor dem Gesetz und vor dieser Badeordnung", so Wolter weiter.