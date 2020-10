Stand: 05.10.2020 06:54 Uhr Greifswald: Frau stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Ortseingang von Greifswald ist in der Nacht eine Frau ums Leben gekommen. Ein 26 Jahre alter Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Greifswald gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei prallte das Auto der beiden gegen einen Baum. Andere Fahrzeuge waren demnach nicht am Unfall beteiligt. Für die Ermittler ist unklar, wer von beiden gefahren ist. Auch die Identität der Frau, die bei dem Unfall ums Leben kam, ist bislang nicht bekannt. | 05.10.2020 06:47