Stand: 31.05.2021 07:51 Uhr Greifswald: Feuer in Wohnhaus - Polizei vermutet Brandstiftung

Nach dem Feuer in einem denkmalgeschützten Haus im Greifswalder Ortsteil Riems geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ersten Ermittlungen zufolge komme ein technischer Defekt nicht als Brandursache in Frage, so eine Polizeisprecherin. Ein Gutachter soll nun herausfinden, was das Feuer in dem leer stehenden Gebäude in der Nacht zum Sonntag verursacht hat. Der Sachschaden wird auf mindestens 400.000 Euro geschätzt. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. | 31.05.2021 07:47