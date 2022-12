Stand: 18.12.2022 14:40 Uhr Greifswald: Feuer in Mehrfamilienhaus - Ursache noch unklar

In Greifswald brennt aktuell ein Mehrfamilienhaus. Wie ein Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald mitteilte, ist das Feuer am frühen Nachmittag in der Wolgaster Straße ausgebrochen - gegenüber vom alten Friedhof. Das Haus brennt offenbar in voller Ausdehnung. Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr sind im Einsatz. Inwiefern Menschen in dem Haus sind und durch den Brand möglicherweise verletzt wurden, ist derzeit noch nicht klar. Auch die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.12.2022 | 15:00 Uhr