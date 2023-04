Stand: 03.04.2023 16:52 Uhr Greifswald: Festnahme nach Brand in Mehrfamilienhaus

Nach dem Brand in einem Wohnblock in Greifswald ist in den frühen Morgenstunden eine Frau festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die 37-Jährige werde verdächtigt, den Brand verursacht zu haben. Nach der Vernehmung sollte sie aber entlassen werden. Die Frau hatte am Morgen einen Atemalkoholwert von mehr als 2,5 Promille. Bei dem Feuer in der Ernsthofer Wende war eine Wohnung vollständig ausgebrannt. Der Schaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt.

