Stand: 12.10.2023 15:34 Uhr Greifswald: Fabian Leendertz erhält Hamburger Wissenschaftspreis 2023

Der Direktor des Helmholtz-Instituts für One Health (HIOH) in Greifswald, Fabian Leendertz, erhält den mit 100.000 Euro dotierten Hamburger Wissenschaftspreis 2023. Der Tierarzt und Mikrobiologe werde für seine herausragende Forschungsarbeit auf dem Gebiet der zoonotischen Infektionskrankheiten unter Anwendung des One-Health-Gedankens geehrt, hieß es. Dabei hängt die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt eng zusammen, teilte die Akademie der Wissenschaften in Hamburg (AWH) am Donnerstag mit. Die Auszeichnung soll ihm am 30. November im Hamburger Rathaus übergeben werden. Leendertz erforscht seit mehr als 20 Jahren sogenannte Zoonosen, also vorrangig Krankheitserreger aus dem Tierreich, die auf den Menschen überspringen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.10.2023 | 16:00 Uhr