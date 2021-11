Stand: 09.11.2021 15:04 Uhr Greifswald: Erneut Protest anlässlich Vorlesung von Ex-AfD-Politiker Weber

In Greifswald haben erneut Studierende gegen die Lehrtätigkeit des ehemaligen AfD-Landtagsabgeordneten Ralph Weber demonstriert. Vor dem Audimax versammelten sich etwa 140 Personen und rund 50 Polizeibeamte. Das Bündnis "Uni ohne Nazis" hatte aufgerufen, der Pogrome von 1938 direkt vor dem Hörsaal zu gedenken, in dem Weber seine Vorlesung hält. Dem Jura-Professor werden rechtsextreme Äußerungen vorgeworfen. Weber war bis vor ein paar Wochen Mitglied der AfD und nach fünf Jahren im Landtag an die Uni Greifswald zurückgekehrt. | 09.11.2021 15:03

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 09.11.2021 | 15:30 Uhr