Stand: 02.08.2021 07:52 Uhr Greifswald: Erhebliche Verkehrseinschränkungen auf Hansering

In Greifswald müssen sich Autofahrer auf zähen Verkehr einstellen. Stadteinwärts ist der Hansering voraussichtlich bis Ende August wegen Bauarbeiten gesperrt. Das betrifft Autofahrer, die aus Richtung Stralsund, aber auch aus Ladebow oder vom Einkaufszentrum in Neuenkirchen zurück in die Stadt fahren wollen. Bis Ende August können sie Greifswald nur über die Ortsumgehung und die Grimmer Straße erreichen. Das gilt auch für den Busverkehr. | 02.08.2021 07:52