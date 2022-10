Stand: 10.10.2022 07:52 Uhr Greifswald: Einführungswoche für die Studienanfänger

In Greifswald beginnt die Einführungswoche für Erstsemester. Mit einem bunten Programm werden mehr als 1.500 Studienanfänger in der Hansestadt begrüßt, bevor das neue Semester nächste Woche offiziell startet. In den kommenden Tagen gibt es Führungen durch die Gebäude der Universität und Studierende der einzelnen Fakultäten zeigen ihren neuen Studenten die Stadt. Wegen des schwierigen Wohnungsmarkts in Greifswald bietet der Allgemeine Studierenausschuss eine Notwohnraumbörse an.

