Stand: 02.11.2021 08:42 Uhr Greifswald: Ehemaliger AfD-Abgeordneter wieder im Hörsaal

Der ehemaligen AfD-Landtagsabgeordnete Ralph Weber will heute seine erste Vorlesung an der Universität Greifswald nach der Rückkehr aus der Landespolitik halten. Nach Angaben des Landkreises ist eine Demonstration mit 350 Teilnehmern angemeldet. Gegen Weber läuft ein Parteiausschlussverfahren wegen des Vorwurfs parteischädigenden Verhaltens. Nach eigener Aussage will Weber heute seine Austrittserklärung abschicken. | 02.11.2021 08:41