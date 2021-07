Stand: 28.07.2021 18:28 Uhr Greifswald: Drogen im Wert von 290.000 Euro beschlagnahmt

Bei mehreren Durchsuchungen sind in Mecklenburg-Vorpommern Drogen im Wert von mehr als 300.000 Euro sichergestellt worden. In Greifswald fanden die Fahnder nach Angaben der Polizei in fünf Gebäuden und Fahrzeugen 26 Kilogramm Amphetamin und drei Kilogramm Marihuana. Der Straßenverkaufswert liege bei 290.000 Euro. In einer Garage seien zudem 25 Cannabispflanzen aufgefunden worden. In zwei Wohnungen auf dem Darß und in Rostock beschlagnahmte die Polizei Marihuana und Amphetamin mit einem Straßenverkaufswert von 20.000 Euro. Wegen illegalen Drogenhandels wird gegen vier Männer im Alter zwischen 22 und 59 Jahren ermittelt. Die Ermittler kam ihnen auf die Spur, weil es ihnen gelang, verschlüsselte Daten von speziellen Handys auszuwerten. | 28.07.2021 18:26