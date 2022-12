Stand: 07.12.2022 06:06 Uhr Greifswald: Drei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Greifswald sind am Dienstagabend drei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 18.15 Uhr auf der Wolgaster Landstraße. Eine 31-Jährige war mit ihrem Wagen auf dieser in Richtung Lubmin unterwegs, als sie kurz vor Ortsausgang verkehrsbedingt bremsen musste. Ein dahinter fahrender 28-Jähriger fuhr ihr mit seinem Auto auf. Die Autofahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, ihre zwei Kinder (8 und 9 Jahre alt) erlitten einen Schock. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro.

