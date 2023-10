Stand: 29.10.2023 09:52 Uhr Greifswald: Diebstahl von Wohnmobil

In der Nacht zu Sonnabend haben Unbekannte in Greifswald ein Wohnmobil gestohlen. Es entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Das Fahrzeug stand in der Hans-Beimler-Straße, in der Nähe der Waldorfschule. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das gestohlene Wohnmobil zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

