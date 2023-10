Stand: 21.10.2023 16:50 Uhr Greifswald: Caspar-David-Friedrich-Preis für Isabell Meldner

In Greifswald ist am Sonnabend der Caspar-David-Friedrich-Preis 2023 an die Kunststudentin Isabell Alexandra Meldner aus Berlin verliehen worden. Der Nachwuchspreis wird seit 2001 von der Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft vergeben. Meldner habe vor allem mit ihrer poetischen Bildsprache sowie ihrer Sensibilität für Farben, Licht und Schatten überzeugt, hieß es in der Begründung der Jury. Die 28-Jährige legt den Fokus ihrer Arbeiten auf die Kombination verschiedener Medien. Meldner eröffnete am Sonnabend im Caspar-David-Friedrich-Zentrum auch ihre Einzelausstellung "Time Takes too Long to Last" mit Installationen, Fotografien, Videos und Sound-Arbeiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.10.2023 | 18:00 Uhr