Stand: 31.10.2020 08:00 Uhr Greifswald: CDU-Landeschef zum Direktkandidaten gewählt

Bei der Landtagswahl im Herbst 2021 kommt es in Greifswald zum Duell des neuen CDU-Landesvorsitzenden Michael Sack mit Landesverkehrsminister Christian Pegel (SPD). Die CDU in Greifswald hat den 47-jährigen Landrat von Vorpommern-Greifswald am Freitagabend mit 100 Prozent der Stimmen zum Direktkandidaten gewählt, wie ein Kreisverbandsprecher sagte. Sack ist erst seit August CDU-Landeschef und war einziger Kandidat. | 31.10.2020 07:59