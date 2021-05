Stand: 06.05.2021 06:12 Uhr Greifswald: Bürgerbeteiligung bei der Endlagersuche

Die Greifswalder Geologin Maria-Theresia Schafmeister wirbt für Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger bei der Endlagersuche in Mecklenburg-Vorpommern. Interessierte können sich mit Fragen zum Prozess zum Beispiel direkt an das nationale Begleitgremium wenden. Es wurde speziell zu diesem Zweck ins Leben gerufen, um eben das Verfahren der Suche nach einem Standort für ein Atommüll-Endlager transparent zu gestalten. Noch sei das Interesse an den öffentlichen Beteiligungsmöglichkeiten aus MV verhalten. | 06.05.2021 06:15