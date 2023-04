Stand: 03.04.2023 06:26 Uhr Greifswald: Brand in Mehrfamilienhaus

In Greifswald musste die Feuerwehr am frühen Montagmorgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ausrücken. Nach Angaben der Rettungskräfte ist der Brand mittlerweile gelöscht. Gegen 4.30 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf den Brand. Das Feuer war in einem Wohnblock in der Ernsthofer Wende ausgebrochen. In der Nähe befinden sich auch eine KiTa und ein Wohnhaus, in dem betreutes Wohnen angeboten wird. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand eine Wohnung vollständig in Flammen. Nach knapp anderthalb Stunden konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Mehrere Personen befinden sich derzeit wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich im Greifswalder Krankenhaus. Zur Brandursache gibt es bis jetzt noch keine Erkenntnisse.

