Greifswald: Bischof Jeremias hält Weihnachtspredigt

Im Greifswalder Dom wird Bischof Tilman Jeremias am Abend die erste Weihnachtspredigt nach seiner Amtseinführung halten. In der Predigt wird es vor allem um das Bild der Familie gehen. Gerade zu Weihnachten würde vielen Menschen bewusst, was es an Erfreulichem und Bedrückendem in den jeweiligen Familien gibt, so der Sprengel-Bischof für Mecklenburg und Pommern der Evangelisch-Lutherischen Nordkirche.

Heilige Familie als symbolisches Ideal

Der Ursprung des Festes zeige die heilige Familie, Vater Mutter und Kind, unterstreicht Jeremias. Dieses Urbild sei ein hohes symbolisches Ideal. Die Heilige Familie würde weit mehr einer syrischen Flüchtlingsfamilie ähneln, so der Bischof. Für ihn bedeute dies, dass Gott sich an die Seite derer stellt, die bedrängt sind, in Not sind und arm.

Viele Weihnachtsbesucher in den Kirchen erwartet

Die Kirchen im Land erwarten zu den Weihnachtsfeiertagen wieder den größten Besucherzustrom des ganzen Jahres. Allein zu den landesweiten Christvespern an Heiligabend rechnet die evangelische Kirche nach eigenen Angaben mit rund 200 000 Besuchern. Auch die Gottesdienste an den Feiertagen selbst werden erfahrungsgemäß von deutlich mehr Gläubigen wahrgenommen als zu anderen Zeiten.

Landesbischöfin besorgt über Zustand der Welt

Am Mittwoch, dem ersten Weihnachtstag, predigt Nordkirchen-Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt im Dom zu Schwerin. In ihrer Weihnachtsbotschaft äußerte sie sich besorgt, wie es mit der Welt, den Menschen, mit Europa und dem Zusammenleben in Deutschland weitergehe. Nach den Worten der Landesbischöfin besteht die Gefahr, dass die Welt verloren geht in Gleichgültigkeit, Hass und Gewalt. Sie fürchte die Konsequenzen des Nicht-Handelns und der Gleichgültigkeit im Blick auf den Klimawandel.

Gottesdienste der katholischen Kirche

Auch die in Mecklenburg-Vorpommern weniger Mitglieder zählende katholische Kirche lädt ihre Anhänger zu zahlreichen Weihnachtsgottesdiensten ein. Darunter sind Andachten und Festmessen in der Dreifaltigkeitskirche in Stralsund, der St. Jakobus-Kirche in Grimmen oder in der Kirche St. Anna in Schwerin geplant.

