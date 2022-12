Stand: 13.12.2022 10:38 Uhr Greifswald: Bettensteuer kommt im April 2023

In Greifswald gilt von April kommenden Jahres an die sogenannte "Bettensteuer". Die Bürgerschaft hat Montagabend eine entsprechende Satzung verabschiedet. Für das Hotelzimmer und die Pension erhebt die Stadt künftig eine Abgabe von fünf Prozent, wenn der Preis pro Nacht unter 100 Euro liegt. Ist er darüber, werden sieben Prozent fällig. Ausgenommen von der Steuer sind Auszubildende, sowie Kinder und Jugendliche, die in Gruppen reisen. Anders als in Wismar und Schwerin muss in Greifswald die Steuer auch für Geschäftsreisen bezahlt werden. Die Stadt, die vor enormen finanziellen Herausforderungen steht, hofft so auf Einnahmen von bis zu einer Million Euro im Jahr. Die SPD Fraktion in der Bürgerschaft hatte die Abgabe ins Spiel gebracht. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) lehnt die Bettensteuer dagegen ab. Ihm zufolge würden die Erlöse oftmals nicht in die touristische Infrastruktur fließen.

