Stand: 23.11.2022 14:05 Uhr Greifswald: Betrunkener Autofahrer verursacht hohen Schaden

Ein betrunkener Autofahrer hat in Greifswald in der Nacht zum Mittwoch mehrere Autos demoliert und einen Schaden von rund 28.000 Euro verursacht. Von den Aufprallgeräuschen wurde ein Anwohner geweckt und rief die Beamten. Laut Polizei hatte der 36-Jährige bei den Zusammenstößen ein Autokennzeichen verloren. Mit den Kennzeichendaten fuhr die Polizei dann zu dem Greifswalder und ließ ihn in ein Atemalkoholmessgerät pusten. Das Gerät zeigte mehr als zwei Promille an.

