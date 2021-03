Stand: 04.03.2021 07:17 Uhr Greifswald: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Ein betrunkener Autofahrer hat in Greifswald einen Zusammenstoß mit dem Wagen einer Frau verursacht und Unfallflucht begangen - erst mit dem Auto, dann zu Fuß. Beamte der Bundespolizei konnten den Flüchtigen schließlich schnappen. Ein Alkoholtest bei dem 31-Jährigen ergab einen Wert von 1,9 Promille. Nach Polizeiangaben war er in der Nacht in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto einer 63-Jährigen zusammengestoßen. Die Frau blieb unverletzt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde sichergestellt. | 04.03.2021 07:17