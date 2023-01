Stand: 18.01.2023 11:14 Uhr Greifswald: Befragung zur Umgestaltung der früheren Deponie

Die Stadt Greifswald will die ehemalige Mülldeponie am Ryck umgestalten. An einer Befragung haben rund 600 Einwohnerinnen und Einwohner teilgenommen. Die Wünsche zur Gestaltung präsentierte das Stadtbauamt am Dienstagabend im Rathaus. "Viele Menschen wünschen sich eine Begehbarkeit", sagte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Zugänglichkeit wäre daher der erste Schritt.

