Stand: 17.01.2021 14:33 Uhr Greifswald: Baustart für "Galerie der Romantik" im Juni

Im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald kann voraussichtlich im Juni mit dem Bau der seit langem geplanten "Galerie der Romantik" begonnen werden. Nachdem der Bund zusätzliche 1,7 Millionen Euro für das Projekt bewilligt habe, seien die Finanzierungsprobleme vom Tisch, sagte Museumsdirektor Schröder. Die ursprünglich veranschlagten Kosten von fünf Millionen Euro waren auf 6,7 Millionen Euro angestiegen. Mit der Galerie der Romantik will das Museum auf den bedeutendsten Sohn Greifswalds, den Maler Caspar David Friedrich, in den Fokus rücken. | 17.01.2021 14:33