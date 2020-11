Stand: 02.11.2020 07:05 Uhr Greifswald: Bauarbeiten am Hansering beginnen

Heute beginnen in Greifswald die ersten Arbeiten am vielbefahrenen Hansering. Auf dem betroffenen Abschnitt sollen die Fahrspuren schmaler und voneinander getrennt werden. Zwischen ihnen und der Promenade an der Kaikante, die verbreitert wird, sollen später hohe Bäume stehen. Heute wird die Baustelle zunächst eingerichtet. Die Baukosten für die Umgestaltung des Hanserings belaufen sich auf rund acht Millionen Euro – sie werden gemeinsam von der Stadt, dem Land und der EU getragen. | 02.11.2020 06:57