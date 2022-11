Stand: 23.11.2022 07:14 Uhr Greifswald: Bankangestellte verhindern Enkeltrickbetrug

Aufmerksame Sparkassenangestellte haben in Greifswald das Ersparte einer 92-Jährigen gerettet. Nach Polizeiangaben hatten Betrüger am Dienstag versucht, die Rentnerin mit einem Schockanruf um einen fünfstelligen Geldbetrag zu bringen. Eine Frau hatte sich am Telefon als Enkelin der 92-Jährigen ausgegeben und unter Tränen behauptet einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Das Geld sollte als Kaution der vermeintlichen Enkelin genutzt werden.

