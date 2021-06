Stand: 13.06.2021 08:24 Uhr Greifswald: Bachwoche endet mit Gottesdienst

Mit einem Gottesdienst im Dom St. Nikolai geht am Vormittag die Greifswalder Bachwoche zu Ende. Besucher sind zugelassen, können den Gottesdienst aber auch über eine LED-Wand vor dem Dom mitfeiern. Erstmals soll auch der Domchor wieder singen, was in Innenräumen bisher nicht genehmigt war. Aufgeführt wird die Kantate "Erschallet ihr Lieder" von Johann Sebastian Bach. Damit endet die diesjährige Bachwoche. Unter der Überschrift "Paradiesisch 2.0" wurden Morgen- und Abendmusiken aufgeführt. Die Veranstaltungsreihe wird vom NDR unterstützt. | 13.06.2021 08:23