Stand: 26.01.2024 16:34 Uhr Greifswald: Anklage nach Fund von zerstückelter Leiche

Nach dem Fund einer zerstückelten Leiche in Greifswald hat die Staatsanwaltschaft Stralsund die beiden mutmaßlichen Täter angeklagt. Einem 28-Jährigem wird Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen vorgeworfen. Demnach soll er in einem Streit den 38-Jährigen so schwer am Kopf verletzt haben, dass er zu Boden ging und über Nacht verstorben war. Durch das anschließende Zerteilen der Leiche wird er außerdem gemeinsam mit seinem 27-jährigen Bekannten wegen "Störung der Totenruhe" und "versuchte Strafvereitelung" angeklagt. Dem 28-Jährigen drohen bis zu 15, dem 27-Jährigen bis fünf Jahre Haft.

