Stand: 02.09.2020 14:33 Uhr - NDR 1 Radio MV

Greifswald: Angeklagter im Prozess um Entführungsfall gesteht

Im Prozess um die Entführung seiner ehemaligen Lebensgefährtin auf der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat der Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Das Ganze sei eine Kurzschlusshandlung gewesen, erklärte der 48-Jährige vor dem Amtsgericht Greifswald. Er soll die Frau im März in der Nähe von Heringsdorf in sein Auto gezerrt haben. Danach fuhr er mit ihr in ein Waldstück nahe der polnischen Grenze. Zeugen hatten ihn dabei beobachtet und die Polizei informiert. Die Beamten konnten die Frau aus dem Auto befreien. Der mutmaßliche Entführer wurde später in Polen festgenommen. | 02.09.2020 14:30