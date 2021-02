Stand: 26.02.2021 17:30 Uhr Greifswald: Alt-Bischof Gienke gestorben

Der frühere Bischof der Evangelischen Landeskirche Greifswalds, Horst Gienke, ist am Freitag im Alter von 90 Jahren in Demmin gestorben. Er stand von 1972 bis 1989 an der Spitze der Evangelischen Landeskirche Greifswalds, teilte die Bischofskanzlei Greifswald mit. Nachdem Gienke im Juni 1989 eigenmächtig den DDR-Staatschef Erich Honecker zur Wiedereinweihung des Greifswalder Doms eingeladen hatte, sprach ihm die Synode das Misstrauen aus und er musste zurücktreten. Später wurde bekannt, dass er Kontakte mit dem Ministerium für Staatssicherheit gepflegt hatte. | 26.02.2021 17:28