Stand: 24.02.2021 13:20 Uhr Greifswald: Alkoholverbot vom OVG außer Kraft gesetzt

Oberverwaltungsgericht Greifswald kippt das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Das Gericht hat damit dem Antrag eines Mannes entsprochen, der das generelle Verbot für unverhältnismäßig beklagt hatte. Das Gericht hat seine Entscheidung damit begründet, dass das Land zwar durchaus ein Verbot für den Konsum erlassen darf, aber nicht überall. Die hiesige Landesverordnung geht weit über das Infektionsschutzgesetz hinaus, das im entsprechenden Paragraphen nur Konsum auf bestimmten öffentlichen Plätzen und in bestimmten öffentlichen Einrichtungen verbietet. Ein generelles Verbot in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken sieht das Infektionsschutzgesetz nicht vor. Da die Landesverordnung hier gegen den ausdrücklichen Wortlaut im Gesetz verstößt, gilt die Vorschrift des Landes nun nicht mehr. | 24.02.2021 13:20