Stand: 30.03.2022 07:47 Uhr Greifswald: Acht Kandidatinnen und Kandidaten für OB-Wahl

In Greifswald stellen sich acht Kandidatinnen und Kanditaten zur Wahl für das Amt des Oberbürgermeisters. Das teilte die Stadtverwaltung mit, nachdem gestern die Anmeldungsfrist für die OB-Wahl abgelaufen war. Neben Amtsinhaber Stefan Fassbinder, der von Grünen, Linken und SPD nominiert wurde, treten auch Mitbewerber von CDU, FDP, "Die Partei" und "Die Basis" sowie drei Einzelbewerber an. Gewählt wird am 12. Juni. | 30.03.2022 07:43