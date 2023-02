Stand: 08.02.2023 14:48 Uhr Greifswald: Radfahrer mit Luftdruckwaffe beschossen

In Greifswald haben Unbekannte am Morgen vermutlich mit einer Softairwaffe auf einen Radfahrer geschossen. Nach Angaben der Polizei vernahm der 71-Jährige auf dem Weg zur Arbeit einen lauten Knall. Als er an seiner Arbeitsstelle ankam, entdeckte er eine etwa drei Millimeter große Metallkugel in seinem Fahrradhelm und rief die Polizei. Dank seines Helms wurde der Mann nicht verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

