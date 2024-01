Stand: 11.01.2024 08:29 Uhr Greifswald: 50.000 Euro Schaden nach Unfall mit Bus

In Greifswald ist am Mittwoch ein Linienbus ein Bus der Stadtwerke gegen eine Ampel geprallt. Der 60-jährige Busfahrer hatte beim Abbiegen von der "Hans-Beimler-Straße" die Kontrolle über den Bus verloren. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Ampelmast. Dieser knickte ab. Durch den Unfall ist ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden.

