Stand: 26.01.2021 10:47 Uhr Greifswald: 30-Jähriger stirbt an Stichverletzungen

In Greifswald ist ein 30-Jähriger durch Stichverletzungen zu Tode gekommen. Polizei und Rettungskräfte waren am Montagabend wegen Schreien aus einer Wohnung alarmiert worden. Dort hatten ersten Ermittlungen zufolge mehrere Deutsche Alkohol getrunken und waren dann in Streit geraten. Ein 30-jähriger Mann wurde durch Stiche so schwer verletzt, dass er verstarb. Zudem erlitt ein 31-Jähriger schwere Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen Totschlagsverdachts. | 26.01.2021 10:40