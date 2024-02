Stand: 01.02.2024 06:59 Uhr Greifswald: 21-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

In Greifswald ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei übersah ein 33-jähriger Autofahrer beim Abbiegen den entgegenkommenden 21-Jährigen. Die beiden stießen zusammen, wodurch der junge Mann von seinem Motorrad stürzte und sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt habe. Er sei noch ansprechbar gewesen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

