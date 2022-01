Stand: 28.01.2022 13:50 Uhr Greifswald: 1,8 Millionen Euro für Forschung an Spinnenseide

Der Wissenschaftler Jonas Wolff vom Zoologischen Institut und Museum der Universität Greifswald wird vom Europäischen Forschungsrat gefördert. Insgesamt erhält er eine Fördersumme in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Wolff will damit das Verhalten von Spinnenseide untersuchen. Ziel sei es, Verbundwerkstoffe aus Spinnenseide mit extrem hoher mechanischer Beanspruchbarkeit zu finden. Spinnenseide gilt als ein extrem vielseitiges und reißfestes Bioplastik. Außerdem soll geklärt werden, ob Spinnen durch das Kombinieren verschiedener Fasertypen während des Spinnvorgangs eine besondere Vielfalt an Materialeigenschaften erzeugen. | 28.01.2022 13:49

