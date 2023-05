Stand: 22.05.2023 14:41 Uhr Greifswald: 15-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt - Autofahrer flüchtig

In Greifswald ist ein 15-jähriger Radfahrer am Montagmorgen von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich danach vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Zusammenstoß ereignete sich an der Einmündung der Straße Friedhofsweg in die Wolgaster Landstraße. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein silberfarbenes Auto handeln. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.05.2023 | 15:00 Uhr