"Greenbox": Landjugend setzt auf Regionalität Stand: 23.01.2022 09:25 Uhr Kinder und Jugendliche so früh wie möglich an die Natur und die Landwirtschaft heranführen - das ist eine der Hauptaufgaben der Landjugend Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Jahr hat sie dafür das Thema "Regionalität" in den Vordergrund gestellt. Beitrag anhören 2 Min

Das erste Projekt des Jahres heißt "Greenbox". Die Mitglieder der 15 Landjugend-Ortsgruppen befüllen Holzkisten mit Utensilien aus ihrer Region. Die Kisten werden dann an andere Ortsgruppen weitergegeben, sagt Landjugend-Geschäftsführerin Susanne Werner. "Die Herstellung von eigenen Lebensmitteln, das ist Trend zur Zeit bei uns ganz groß im Verein und das wollen wir natürlich auch anderen mit der Box rüberbringen."

Kistenweise regionale Aufgaben

Als Beispiel nennt sie Honig, der in die Box gepackt wird, verbunden mit der Aufgabe für die Ortsgruppe, einen Imker zu besuchen und Honig einmal selbst herzustellen. Die Kisten könnten aber zum Thema Ausflüge gestaltet werden, um die Region kennenzulernen, erklärt Susanne Werner. So könne jemand ein Ausflugsziel benennen, was ihm besonders am Herzen liegt und die andere Ortsgruppe soll es besuchen.

Bio, regional und selbst geschlachtet

Ein weiterer Trend, der sich besonders seit Beginn der Corona-Krise verstärkt hat: Bioläden boomen. Zudem stellt Susanne Werner fest, dass regionales Denken immer populärer wird: "Gerade das Thema 'Jagd' ist in aller Munde, also Wild zu erjagen und dann Wildsalami selbst herzustellen. Aber auch das Einwecken kommt richtig groß hoch." Auch selbst Schlachten ist ein Thema: "Wir haben viele Mitglieder, die wirklich dahinterkommen. Ich hab zwar nicht viel Grundstück, so wie es in den neuen Dörfern halt so ist, aber immer mehr Mitglieder haben eben ihre drei, vier Hühner, zwei Enten und schlachten selber und das kommt gut an."

Viele Projekte auch Corona-konform umsetzbar

Die Vereinsarbeit selbst ist allerdings schwierig in dieser Zeit. Besonders Ausflüge, wie Ferienfreizeiten oder Messefahrten waren kaum möglich - dennoch liegt die Mitgliederzahl der Landjugend stabil bei etwa 600. Die großen Einzugsgebiete liegen im stark ländlich geprägten Raum, so die Landjugend-Geschäftsführerin: "Zum Beispiel die Schule Feldberg, der Schulförderverein ist bei uns auch richtig Mitglied und wir betreuen dort auch den Unterricht mit." Großer Vorteil sei, dass viel draußen gemacht wird und so auch unter Pandemiebedingungen doch vieles noch möglich war: "Ich würde mal sagen, 30 Prozent ist ausgefallen und 70 konnten wir an der frischen Luft, im Wald, auf dem Acker gut durchführen."

Anregungen und Informationen spielerisch weitergeben

Spielerisch und mit Spaß wollen Susanne Werner und ihre Kollegen von der Landjugend bei den Jugendlichen das Interesse an ökologischen Themen wecken. Die aktuelle "Greenbox" ist ein gutes Beispiel - daneben gibt es weitere Projekte, wie die sogenannte "Kreativbox". Damit werden beispielsweise die Anleitung für ein Kräuterbeet in der Küche oder Bewegungsspiele fürs Kinderzimmer weitergegeben.

