Stand: 24.07.2022 15:03 Uhr Gravelotte: Erster Leuchtturm am Kummerower See erbaut

Die Schifffahrt auf dem Kummerower See – einem der größten Seen in MV – hat ein neues Orientierungszeichen. Wie die Gemeinde Meesiger (Mecklenburgische Seenplatte) am Sonntag mitteilte, wurde im Hafen Gravelotte der erste Leuchtturm an diesem See aufgestellt. Das Licht des 5,50 Meter hohen und blau-weißen Turms ist über mehrere Kilometer hinweg zu sehen. Der Kummerower See ist rund elf Kilometer lang und vier Kilometer breit und gehört zu den zehn größten Binnenseen in Deutschland. Mit dem neuen Turm am Südostufer sollen sowohl Schifffahrer und Hobbykapitäne, als auch Rettungsboote bei Sturm einen dauerhaften Orientierungspunkt haben. | 24.07.2022 15:02