Stand: 18.05.2022 15:24 Uhr Granzow: Klimaanlagen aus Ferienhäusern gestohlen

In Granzow bei Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind bisher unbekannte Täter in zwei Ferienhäuser eingebrochen. Sie verschafften sich zunächst Zutritt zur einer Ferienanlage am Uferweg und stahlen dann aus den beiden Häusern nicht montierte Teile zweier Klimaanlagen, teilt die Polizei mit. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt 10.000 Euro. | 18.05.2022 15:24

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 18.05.2022 | 15:00 Uhr