Stand: 18.07.2021 07:06 Uhr Granzin: Frau stirbt bei Verkehrsunfall

Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall bei Granzin (Kreis Ludwigslust-Parchim) ums Leben gekommen. Ein Auto war am Samstagabend in einen Graben gefahren und hatte sich anschließend überschlagen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde unter dem Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Mitfahrende wurden schwer verletzt und kamen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die übrigen zwei Fahrzeuginsassen wurden mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.| 18.07.2021 07:06