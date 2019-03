Stand: 05.03.2019 11:29 Uhr

Graffiti-Vandalismus: Razzia in Hansa-Fanszene

Ein Großaufgebot der Bundespolizei hat am Dienstag eine Razzia bei Mitgliedern der Fanszene von Hansa Rostock durchgeführt. Wie ein Sprecher der Behörde sagte, durchsuchten 150 Beamte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg diverse Wohnungen und Räume in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Niedersachsen. In MV wurden Objekte in Altenpleen bei Stralsund und Rostock kontrolliert.

Ermittlungen laufen seit 2017

Nach Angaben der Polizei geht es um insgesamt 13 Beschuldigte. Ihnen werden unter anderem Sachbeschädigungen und Graffiti-Schmierereien in insgesamt 37 Fällen vorgeworfen. Ermittelt werde seit 2017, hieß es. Mit Ergebnissen der Durchsuchungen sei aber erst in den nächsten Tagen zu rechnen.

