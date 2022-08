Stand: 03.08.2022 11:59 Uhr Grabow: Widerspruch gegen Gewerbepark-Plan eingelegt

Gegen die Rodung von 40 Hektar Wald für einen Gewerbepark an der A14 bei Grabow (Kreis Ludwigslust-Parchim) hat die Umweltorganisation BUND Widerspruch eingelegt. Die Genehmigung widerspreche dem Waldgesetz des Landes, dem Klimaschutzgesetz des Bundes sowie Naturschutzrecht. Grabow will auf dem Areal ein "Grünes Gewerbegebiet" errichten, die Landesregierung hat mehr als 38 Millionen Euro an Fördergeldern zugesagt. Laut einem Beschluss der Stadt soll das Gewerbegebiet später um 90 Hektar erweitert werden. Aus Sicht der Umweltorganisation ist es möglich, an der A14 an anderer Stelle einen Gewerbepark ohne Waldrodung zu errichten. | 03.08.2022 11:58