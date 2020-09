Stand: 13.09.2020 11:57 Uhr - NDR Elbphilharmonie Orchester

Grabow: Schwerer Autounfall auf der A14, ein Mann stirbt

Auf der Autobahn14 in Richtung Süden ist am Sonntagvormittag ein Ehepaar mit seinem Auto schwer verunglückt. Zwischen den Anschlussstellen Grabow und Groß Warnow kam der 56-jährige Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Das Auto schleuderte nach rechts und überschlug sich mehrfach. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, seine 46-jährige Frau wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Unfall gekommen ist, muss noch ermittelt werden. Die Autobahn in Richtung Magdeburg ist gesperrt. | 13.09.2020 12:00