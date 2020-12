Stand: 13.12.2020 14:58 Uhr Grabow: Randalierender Nachbar löst Polizeieinsatz aus

In Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat am Sonntagmorgen ein Streit unter Nachbarn zu einem großen Polizeieinsatz geführt. Nach Polizeiangaben soll ein 47-Jähriger versucht haben, eine Wohnungstür einzutreten. Dabei sei der Mann äußerst aggressiv vorgegangen, so ein Sprecher. Außerdem soll er ein Messer bei sich gehabt haben. Die Polizei ließ den Aufgang des Mehrfamilienhauses räumen und zog das Spezialeinsatzkommandos (SEK) hinzu. Der Verdächtige stellte sich später selbst der Polizei. Gegen ihn wird wegen Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt. | 13.12.2020 14:58