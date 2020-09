Stand: 23.09.2020 16:11 Uhr - NDR 1 Radio MV

Grabow: Neues Gewerbegebiet könnte deutlich größer werden

Das Gewerbegebiet an der A14 bei Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) könnte mit 130 statt knapp 50 Hektar deutlich größer werden als geplant. Das Land hat nach Angaben von Kreis und Stadt Fördermittel dafür in Aussicht gestellt. Von der Wirtschaftsfördergesellschaft hieß es, trotz Corona hätten sich in diesem Jahr mehr als 80 potenzielle Investoren gemeldet. Der Standort erfülle viele ihrer Anforderungen. Die Grabower Stadtvertreter entscheiden in der kommenden Woche, ob sie das neue, größere Gewerbegebiet wollen. | 23.09.2020 16:11