Stand: 24.04.2023 11:30 Uhr Grabow: Jacke auf ICE-Oberleitung geworfen - Ermittlungen

Die Bundespolizei ermittelt gegen Jugendliche, die am Sonntag den Zugverkehr auf der ICE-Schnellfahrstrecke in Grabow in Westmecklenburg gestoppt haben sollen. Ihnen wird gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung vorgeworfen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Die Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren sollen von einer Brücke eine Jacke auf die Hochspannungsleitung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg geworfen haben. Ein Stromabnehmer eines Zuges wurde blockiert, der Zug stoppte. Insgesamt entstanden mehr als eineinhalb Stunden Verspätung bei zwölf Zügen durch den Vorfall.



Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 24.04.2023 | 16:30 Uhr