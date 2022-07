Stand: 12.07.2022 08:51 Uhr Graal-Müritz: Urlauberin aus Ostsee gerettet

Retter haben am Montagabend in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) eine hilflose Urlauberin aus der Ostsee geholt und wiederbelebt. Die 62-Jährige war laut DLRG in die 17 Grad kalte Ostsee gegangen und trieb plötzlich hilflos im flachen Wasser. Den Rettern zufolge könnten gesundheitliche Probleme die Ursache für den Vorfall gewesen sein. Wind und Strömung seien zu dem Zeitpunkt an der Westküste von Graal-Müritz kein Problem gewesen. | 12.07.2022 08:50