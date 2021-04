Stand: 19.04.2021 14:50 Uhr Graal-Müritz: Küstenwald als Kurwald zertifiziert

Ein Teil des Küstenwaldes in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) ist als Kurwald zertifiziert worden. In dem rund 13 Hektar großen Bereich gibt es einen Aktivwald mit Barfußpfad und Sportgeräten, einen so genannten Klangwald und ein grünes Klassenzimmer. Außerdem laden Liegen zum "Waldbaden" ein. Seit 2013 hat die Gemeinde auf das Zertifikat Kurwald hingearbeitet. Rund 280.000 Euro sind investiert worden. Der Kurwald Graal-Müritz ist damit der dritte so zertifizierte Wald in Mecklenburg-Vorpommern. | 19.04.2021 14:50